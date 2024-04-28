Мошенники выманили у московской пенсионерки 24 миллиона рублей

Женщина поверила аферистам
68-летняя московская пенсионерка перевела за неделю мошенникам 24 миллиона рублей, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
Женщину обманули по известной схеме: ей позвонил злоумышленник, который представился сотрудником сотовой компании и сообщил о необходимости продления договора на обслуживание.
Пенсионерка получила СМС с кодом и продиктовала его мужчине. Потом ей позвонил другой мошенник и сообщили, что ее личный кабинет в банковском приложении взломан.
По совету афериста пенсионерка купила новый телефон и перевела на счета злоумышленников все свои сбережения.
Читайте также: