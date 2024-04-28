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Мошенники выманили у московской пенсионерки 24 миллиона рублей

17:04
  • воскресенье
  • 28 апреля 2024

Женщина поверила аферистам

68-летняя московская пенсионерка перевела за неделю мошенникам 24 миллиона рублей, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

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Женщину обманули по известной схеме: ей позвонил злоумышленник, который представился сотрудником сотовой компании и сообщил о необходимости продления договора на обслуживание.

Пенсионерка получила СМС с кодом и продиктовала его мужчине.  Потом ей позвонил другой мошенник и сообщили, что ее личный кабинет в банковском приложении взломан.

По совету афериста пенсионерка купила новый телефон и перевела на счета злоумышленников все свои сбережения.

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