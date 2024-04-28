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В Кремле рассказали о страхах США из-за ядерного оружия в Польше

17:50
  • воскресенье
  • 28 апреля 2024

Испугались и в Европе

В Кремле скептически оценили слова президента Польши о возможности размещения ядерного оружия.

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"Заявление Дуды, по-моему, даже вызвало страх в США и в ряде других европейских столиц, потому что они поспешили заявить, что у них таких планов нет", - сказал в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее МИД России счёл вероятное размещение ядерного оружия в Польше шагом к новому витку эскалации.

22 апреля президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна готова разместить у себя американское ядерное оружие. Он сослался на переговоры по этому вопросу, которые Варшава ведёт с Вашингтоном. Правда, через несколько дней Дуда поспешил оправдаться и сказал, что вопрос о возможности размещения ядерного оружия в Польше обсуждается, но конкретных решений на эту тему нет и не было.

В штаб-квартире НАТО тоже возникла паника. Генсеку альянса Йенсу Столтенбергу пришлось в спешном порядке заявить, что у организации нет планов размещения ядерного оружия дополнительно в каких-либо странах НАТО.

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