Москва жёстко ответит в случае использования Западом российских активов

Торговать территориями Россия не намерена

Использование российских активов Западом повлечёт за собой жёсткий ответ Москвы. Это пообещала спикер МИДа Мария Захарова.

Дипломат также заявила, что Россия не уступит взятые под контроль во время специальной военной операции на Украине территории в обмен на свои заблокированные на Западе активы.

"Активы на территории не меняются. Родиной не торгуем", - коротко и ясно прокомментировала Захарова недавнюю статью в издании The Wall Street Journal.

В публикации говорилось об отказе Германии поддержать конфискацию замороженных российских активов. Как утверждает влиятельная американская газета, Берлин хочет оставить эти средства неприкосновенными, чтобы использовать их в качестве рычага на любых переговорах по прекращению конфликта. В том числе, и для того, чтобы побудить Россию уступить территории, которые удалось освободить после начала СВО.

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