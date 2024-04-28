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Москва жёстко ответит в случае использования Западом российских активов

19:36
  • воскресенье
  • 28 апреля 2024

Торговать территориями Россия не намерена

Использование российских активов Западом повлечёт за собой жёсткий ответ Москвы. Это пообещала спикер МИДа Мария Захарова.
Кремль объяснил, как ответит на изъятие российских активов за рубежом

Дипломат также заявила, что Россия не уступит взятые под контроль во время специальной военной операции на Украине территории в обмен на свои заблокированные на Западе активы.

"Активы на территории не меняются. Родиной не торгуем", - коротко и ясно прокомментировала Захарова недавнюю статью в издании The Wall Street Journal.

В публикации говорилось об отказе Германии поддержать конфискацию замороженных российских активов. Как утверждает влиятельная американская газета, Берлин хочет оставить эти средства неприкосновенными, чтобы использовать их в качестве рычага на любых переговорах по прекращению конфликта. В том числе, и для того, чтобы побудить Россию уступить территории, которые удалось освободить после начала СВО.

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