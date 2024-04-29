Названы имена новых героев спецоперации

Бойцы сражаются за мир в Донбассе

Новые примеры мужества и героизма наших военнослужащих в зоне спецоперации. Гвардии подполковник Алексей Одегов и его расчёт зенитного ракетного комплекса С-400 надёжно прикрывают военные и гражданские объекты на территории нашей страны.

Артиллеристы уничтожили вражеский истребитель и более 30 снарядов к ЗРК. Слаженная работа и боевой опыт под командованием Алексея позволили не допустить потерь среди личного состава и мирного населения.

Гвардии старший лейтенант Фанис Зайногабдинов обнаружил Су-27 ВВС Украины и, несмотря на максимально допустимую дальность для нашего ЗРК "Бук", сумел взять объект на сопровождение. Позже Фанис произвёл пуск ракеты по авиабомбе производства США. В обоих случаях цели противника поражены, сообщает "ТВ Центр".

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