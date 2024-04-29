ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Полиция в Тбилиси разогнала акцию противников закона об иноагентах

10:12
  • понедельник
  • 29 апреля 2024

Был применён перцовый газ

В Тбилиси многотысячная акция против принятия закона об иноагентах закончилась стычками с правоохранителями. Митингующие в какой-то момент попытались прорвать полицейский кордон. Спецназу пришлось применить перцовый газ.

В Тбилиси мирная акция переросла в стычки с полицией
От дебатов к протестам: что происходит в Тбилиси

Пострадала журналист телеканала "Имеди". Задержан бывший министр Грузии по вопросам евроатлантической интеграции, сообщает "ТВ Центр".

Тбилиси уже полмесяца сотрясают протестные акции. Оппозиция уверена, что закон помешает вхождению Грузии в ЕС. Пока документ принят в первом чтении. Чтобы поддержать депутатов, сегодня к зданию парламента придут сторонники правящей партии "Грузинская мечта".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Полиция Грузии у здания парламета
Полиция Грузии у здания парламета
Акция протеста в Грузии
Акция протеста в Грузии
Акция протеста в Грузии
Акция протеста в Грузии
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.