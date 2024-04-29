Полиция в Тбилиси разогнала акцию противников закона об иноагентах

Был применён перцовый газ

В Тбилиси многотысячная акция против принятия закона об иноагентах закончилась стычками с правоохранителями. Митингующие в какой-то момент попытались прорвать полицейский кордон. Спецназу пришлось применить перцовый газ.

Пострадала журналист телеканала "Имеди". Задержан бывший министр Грузии по вопросам евроатлантической интеграции, сообщает "ТВ Центр".

Тбилиси уже полмесяца сотрясают протестные акции. Оппозиция уверена, что закон помешает вхождению Грузии в ЕС. Пока документ принят в первом чтении. Чтобы поддержать депутатов, сегодня к зданию парламента придут сторонники правящей партии "Грузинская мечта".

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