В Тюменской области сложилась тяжёлая паводковая ситуация

Вода поднимается

Ишим установил новый рекорд. В районе села Абатское Тюменской области сегодня утром вода поднялась на 12 метров 14 сантиметров. Критическая отметка превышена почти на два с половиной метра. Людей эвакуируют в пункты временного размещения. В районе работают спасатели и дорожные службы. Идёт укрепление временной дамбы на трассе Тюмень - Омск.

В село Викулово паводковые воды только прибывают. Выше по течению фиксируют вторую волну. Сотрудники экстренных служб укрепляют дороги, защищают населённые пункты. Осложняет работу юго-западный ветер. Он гонит волну, которая размывает насыпи и дамбы.

Особое внимание - федеральной трассе Тюмень - Омск. Чтобы защитить автостраду от большой воды, по обочинам выкладывают мешки с песком. Работы по защите от паводковых вод ведутся в тесном контакте с гидрологами. По их наблюдению, река Тобол растекается по пойме - течение немного сбавило скорость. Чего не скажешь об Ишиме, вода которого прибывает быстрее, чем ожидалось.

К приходу большой воды готовятся и в Ялуторовском районе. В настоящее время в 30 населённых пунктах региона остаются подтопленными 184 дома, 523 дачных дома, 2 875 приусадебных участков, 22 участка автомобильных дорог.

Реки Курганской области возвращаются в свои русла. В населённых пунктах безостановочно работают насосы - с помощью рукавов откачивают воду из жилых домов. Очищают от ила и мусора придомовые территории.

В Оренбургской области полным ходом идёт дезинфекция. Колонны машин с гуманитарной помощью привозят в пострадавшие районы одежду и продукты питания. Военнослужащие помогают жителям пополнить запасы питьевой воды. Ежедневно по городу курсируют автомобильные цистерны.

Анастасия Мартынова, «ТВ Центр»

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