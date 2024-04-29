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Дикие гуси остановились на отдых в бухте Нагаева

11:03
  • понедельник
  • 29 апреля 2024

Местные жители сняли красивые кадры

Магаданская область в эти дни стала перевалочным пунктом для пернатых, которые устремились из теплых краёв на север. Около тысячи диких гусей решили устроить себе отдых на льду бухты Нагаева по пути на Чукотку и в низовья Колымы.

Пользователи соцсетей не упустили возможность выложить впечатляющие кадры.  По данным орнитологов, через регион проходят миграционные пути более 200 видов пернатых, и тут они устраивают передышку.  К середине мая на Колыме можно ждать журавлей, сообщает "ТВ Центр".

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