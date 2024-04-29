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Армия России освободила Кисловку в Харьковской области

11:51
  • понедельник
  • 29 апреля 2024

И уверенно идёт вперёд

Российские войска успешно идут вперёд на купянском участке в Харьковской области. Освобождён населённый пункт Кисловка, российский флаг поднят над центром посёлка.
Армия России освободила Новобахмутовку в ДНР

Сейчас весь огонь артиллерии перенесён на соседнюю деревню - Котляровку. Именно туда бежали остатки националистов. Позиции российских войск расположены на высотах. Этот фактор тактического преимущества сегодня решающий. Высота позволяет безошибочно находить позиции ВСУ.

Мощное наступление российской группировки идёт на авдеевском направлении. За неполный месяц взяты под контроль более 65 квадратных километров территории. Освобождены семь населённых пунктов.

В Николаеве российские пилоты и ракетчики уничтожили базу иностранных наёмников. По уточненным данным, 14 инструкторов ликвидированы, ещё восемь тяжело ранены.

Тимур Абдуллаев, «ТВ Центр»

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