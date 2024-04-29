В украинской армии зреют панические настроения

Россия освобождает новые территории

Стремительное сокращение личного состава ВСУ остаётся главной проблемой киевского режима, и никакие многомиллиардные вливания западного оружия ситуацию не исправят. Как не решит вопрос и новый закон о мобилизации, принятый на Украине. Мера откровенно запоздалая, признают эксперты.

Неудивительно, что в условиях острого дефицита живой силы, в рядах киевских боевиков начинается паника. Армия Зеленского больше в победу не верит. По крайней мере, именно такие тезисы озвучивают генералы киевского режима в интервью швейцарскому изданию Blick.

"Русские захватят Донбасс к октябрю, тогда конфликт заморозится, и нам придётся вести переговоры с Путиным. Продолжающаяся мобилизация нас не спасёт. Те, кого сейчас призывают и готовят, будут с нами не раньше октября. К тому времени мы потеряем всю Донецкую область", - говорят украинские военные.

Среди причин упаднических настроений на фронте киевские генералы называют, в частности, сомнительный стиль командования главкома ВСУ Александра Сырского. Своё прозвище "мясник" он получил не просто так. Виноваты и Соединённые Штаты - мол слишком поздно протянули руку помощи.

Да и вообще, 61 миллиард долларов Украине недостаточно. Это уже мнение агентства Reuters. Издание отмечает, что Киеву для стабильности необходимо 88 миллиардов в год и конфискация российских замороженных активов. При таком раскладе финансировать Украину можно будет аж до 2028 года. В противном случае не поможет даже ни самая современная военная техника, ни хвалёные F-16, которые так ждёт Зеленский.

Европа продолжает настаивать: нужно больше оружия. И вот оперативно выходит новость о том, что Италия готова поставить Украине свои запасы дальнобойных ракет SCALP EG/Storm Shadow. Вот только объявляет об этом, что показательно, министр обороны Великобритании. Итальянское правительство до сих пор никак не афиширует помощь Украине. Молчит Рим и сейчас.

Александра Сергомасова, «ТВ Центр»

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