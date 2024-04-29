Легкоатлет Ахмадеев выиграл Московский полумарафон с новым рекордом

Он преодолел дистанцию за 1 час 2 минуты и 39 секунд

Легкоатлет Ринас Ахмадеев выиграл Московский полумарафон, установив новый рекорд соревнований. Бегун преодолел дистанцию в 21 километр 100 метров за один час 2 минуты и 39 секунд.

Всего на дистанцию юбилейного, десятого полумарафона вышли тысячи участников - как профессионалы, так и любители. Отдельный старт организовали и для детей.

Живописный маршрут по центральным набережным, азарт, новые рекорды и море эмоций. Татьяна Сидорова прониклась атмосферой спортивного праздника (смотрите видео).

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