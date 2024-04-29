Собянин рассказал о строительстве электродепо "Южное"

Там будут обслуживать составы Замоскворецкой линии

В Москве идёт строительство масштабного инфраструктурного объекта метрополитена - электродепо "Южное". Как рассказал на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин, там будут проводить ремонт и техническое обслуживание составов Замоскворецкой линии.

Всего в рамках проекта возведут 46 зданий и сооружений общей площадью более 78 тысяч квадратных метров. В настоящее время строители монтируют внутренние инженерные системы в корпусах, проводят монолитные работы в блоке складских помещений и площадок для хранения.

По словам мэра, вместе два электродепо - "Братеево" и "Южное" - образуют крупнейший в России комплекс по ремонту, обслуживанию и эксплуатации вагонов метро.

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