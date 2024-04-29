ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин рассказал о строительстве электродепо "Южное"

13:12
  • понедельник
  • 29 апреля 2024

Там будут обслуживать составы Замоскворецкой линии

В Москве идёт строительство масштабного инфраструктурного объекта метрополитена - электродепо "Южное". Как рассказал на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин, там будут проводить ремонт и техническое обслуживание составов Замоскворецкой линии.

Всего в рамках проекта возведут 46 зданий и сооружений общей площадью более 78 тысяч квадратных метров. В настоящее время строители монтируют внутренние инженерные системы в корпусах, проводят монолитные работы в блоке складских помещений и площадок для хранения.

По словам мэра, вместе два электродепо - "Братеево" и "Южное" -  образуют крупнейший в России комплекс по ремонту, обслуживанию и эксплуатации вагонов метро.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Электродепо
Электродепо
Электродепо
Электродепо
Строительство электродепо
Строительство электродепо
Электродепо
Электродепо
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.