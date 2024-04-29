Жерара Депардье задержали по делу о сексуальном насилии

Актёр отвергает все обвинения

Гражданина России Жерара Депардье задержали в Париже из-за выдвинутых против него обвинений в сексуальном насилии. Как сообщает телеканал BFMTV, актёр находится в полицейском участке, где его допрашивают.

75-летнего Депардье обвиняют в сексуальном насилии две женщины. Они утверждают, что инциденты с артистом произошли на съёмках двух фильмов: в 2014 и 2021 годах. Сам Депардье отвергает все обвинения.

Это не первые обвинения Депардье в сексуальных преступлениях. В 2019 году актриса Эммануэль Дебевер утверждала, что актёр домогался до неё во время совместной работы над одной из картин. В декабре 2023 года 60-летняя актриса покончила с собой.

В 2013 году Жерар Депардье получил российское гражданство. Он купил квартиру в Саранске, позже прописался в Новосибирске.

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