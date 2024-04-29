Собянин рассказал о реставрации московских театров

За 10 лет обновлены более 40 театров

За последние десять лет в Москве отремонтировали, отреставрировали и реконструировали более 40 театров. Об этом на своей странице в соцсети написал Сергей Собянин.

По словам мэра, в театрах применяют современные технологии. В них есть мощные проекторы, мультимедийные экраны и свои студии звукозаписи.

Недавно были обновлены Театр Эстрады, театр "Практика", драматический театр имени Пушкина, еврейский театр "Шалом". Сейчас реставрационные работы идут в Центре театра и кино на Поварской и в "Хоре солистов".

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