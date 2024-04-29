Армия России освободила Семёновку в ДНР

Противник отступает

Подразделения группировки войск "Центр" освободили Семёновку в ДНР. Об этом сообщает Минобороны. Кроме того, за сутки отражено десять контратак ВСУ.

Бойцы группировки "Восток" нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады и 123-й бригады территориальной обороны в ДНР. Там Армии России удалось занять более выгодные рубежи.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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