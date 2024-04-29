Панду Катюшу выпустили в уличный вольер

Но она туда пока не торопится

В Московском зоопарке открыли уличный вольер для панд, куда впервые предстоит выйти маленькой Катюше. Увидеть прогулку медвежонка собрались сотни посетителей. Всем интересно, как отреагирует восьмимесячная панда, и понравится ли ей новая территория.

У павильона "Фауна Китая" - вновь ажиотаж. Сотни посетителей ждут выхода самого звёздного детёныша зоопарка - панды Катюши. Первой триумфально появляется её мама Диндин. Степенно осмотрев новые конструкции, медведица принимается за угощения - аппетитно похрустела морковкой, а затем и бамбуком. А тем временем во внутреннем вольере всё идёт по привычному расписанию. Сама Катюша не торопится исследовать новую территорию. Пока её все ждут на улице - она спит.

Выход в уличный вольер для Катюши - новый этап взросления. Но пандочка явно не желает торопить события. Все помнят, с какой неохотой из своего закрытого родильного отделения она вышла на публику. Тогда Диндин проявила изобретательность и тянула дочь в новое пространство буквально за уши и за лапы. И теперь, после вкусной разведки вернулась внутрь. Но, вместо того, чтобы поторопить медвежонка на свежий воздух, уютно устроилась рядом, закрыв её от посетителей. У обеих настал тихий час.

В свои восемь месяцев Катюша весит уже 23 килограмма. В основном маленькая панда пьёт мамино молоко, но уже пытается повторять за взрослыми и жевать морковку. За всеми этапами развития следят кураторы из Китая.

"У нас подписано научное соглашение, мы ежедневно проводим мониторинг состояния, физического здоровья, отправляем все данные. Они нас консультируют и говорят, что у нас всё происходит, как в энциклопедии", - говорит директор зоопарка Светлана Акулова.

Катюша - первая в истории большая панда, которая появилась на свет в России. Для бамбуковых мишек размножение в неволе - большая редкость, тем более, естественным путём и с первой попытки.

Катюша в очередной раз показала характер и пока осталась дома. А зря, ведь снаружи её ждут новые приключения и развлечения - для неё подготовили бассейн и установили горку.

Наталья Бабкина, «ТВ Центр»

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