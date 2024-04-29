В Москве завершился отопительный сезон

Система переведена на летний режим

Московская система теплоснабжения переведена на летний режим работы, отопительный сезон заершён. Об этом сообщила пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

Все системы и оборудование городской системы теплоснабжения работали минувшей зимой штатно, в соответствии с нормативами. Москвичи бесперебойно получали качественное теплоснабжение.

Сейчас все службы начинают подготовку к новому отопительному сезону, она должна завершиться до 25 августа. Летом будут проведены гидравлические испытания теплосетей. С мая в районах Москвы на срок не более 10 дней начнут планово отключать горячее водоснабжение.

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