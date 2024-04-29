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Примчавшийся в Киев Столтенберг отнял у Зеленского последнюю надежду

16:26
  • понедельник
  • 29 апреля 2024

Украина вряд ли вступит в НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг приехал в Киев с необъявленным визитом. Но радости от этого визита у властей Украины вряд ли прибавится, утверждают эксперты.
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На совместной с Владимиром Зеленским пресс-конференции Столтенберг заявил, что Украина вступит в НАТО, когда время будет подходящим, сообщает ТАСС.

"Работа, которую мы ведём сейчас, прокладывает для вас необратимый путь к членству в НАТО. Когда настанет подходящее время, Украина станет членом НАТО", - пообещал Зеленскому генсек альянса.

В переводе с дипломатического языка это означает, что Киев в НАТО вряд ли вступит – и Зеленскому, и Столтенбергу известна главная причина, из-за которой согласно уставу НАТО Украину не смогут принять в организацию: территориальные проблемы Незалежной. О том, что Украина не откажется от Крыма и Донбасса, в Киеве заявляли не раз.  

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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