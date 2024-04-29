В Новой Москве появится инфраструктура для шести автобусных маршрутов

Подробности сообщил Сергей Собянин

В Новой Москве будет создана инфраструктура для шести автобусных маршрутов. Детали сообщил на своей странице в соцсети Сергей Собянин.

Мэр отметил, что в четырёх поселениях и в Щербинке будет расширена проезжая часть, обновлены асфальт и разметка, построены современные остановочные павильоны.

В Новой Москве также появятся тротуары вдоль дорог и опоры контрастного освещения. Не забудут и о новых наземных переходах, а также об озеленении.

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