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В Новой Москве появится инфраструктура для шести автобусных маршрутов

19:36
  • понедельник
  • 29 апреля 2024

Подробности сообщил Сергей Собянин

В Новой Москве будет создана инфраструктура для шести автобусных маршрутов. Детали сообщил на своей странице в соцсети Сергей Собянин.

Мэр отметил, что в четырёх поселениях и в Щербинке будет расширена проезжая часть, обновлены асфальт и разметка, построены современные остановочные павильоны.

В Новой Москве также появятся тротуары вдоль дорог и опоры контрастного освещения.  Не забудут и о новых наземных переходах, а также об озеленении.

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