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Бастрыкин поручил расследовать инцидент с ребёнком в подмосковной маршрутке

18:01
  • понедельник
  • 29 апреля 2024

Водитель ударил школьника

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после инцидента в подмосковной маршрутке. Водитель микроавтобуса ударил школьника.

Конфликт возник из-за способа оплаты проезда. В маршрутке не работал терминал оплаты, поэтому водитель потребовал от ребёнка оплатить проезд наличными. Такой возможности у несовершеннолетнего не было, после чего мужчина ударил несовершеннолетнего и начал угрожать ему.

Расследование уголовного дела будет контролировать центральный аппарат ведомства, сообщили в СКР.

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