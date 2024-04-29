Москвичей предупредили о резком похолодании на Пасху

Возможны заморозки

В ближайшие дни погода в столичном регионе резко изменится. После летнего 20-градусного тепла в регионе ожидаются заморозки.

Пик похолодания придётся на Пасху. В ночь на 5 мая в Подмосковье столбики термометров приблизятся к нулевой отметке, а на почве возможны слабые заморозки.

Как сообщила главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова, последние два дня апреля будут сухими и тёплыми. Судя по сводке Гидрометцентра, дожди в Москве и области пройдут 1 и 5 мая.

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