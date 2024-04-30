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Рядовой Сюзев уничтожил ДРГ противника на передовой

11:10
  • вторник
  • 30 апреля 2024

Российская армия идёт в наступление

Новые примеры мужества российских военнослужащих в зоне спецоперации. Гвардии рядовой Андрей Сюзев обнаружил группу из пяти украинских диверсантов, которая пыталась скрытно пробраться в заброшенное здание и оборудовать опорный пункт.

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Прицельным огнём из пулемёта Андрей уничтожил всех радикалов, и наши штурмовые отряды продолжили освобождение населённого пункта от боевиков.  

Лейтенант Рамиль Фасхутдинов с подчинёнными выявлял скрытые позиции противника. В зоне особого внимания оказался хорошо замаскированный пулемётный расчёт ВСУ. После скоротечного боя неприятель был ликвидирован. Потерь среди личного состава нашего подразделения нет, сообщает "ТВ Центр".

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