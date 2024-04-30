Новые жертвы и новые протесты: хроники войны на Ближнем Востоке

Гибнут мирные жители Газы

Сегодня в Египте ожидают возобновления переговоров между Израилем и ХАМАС по освобождению заложников, удерживаемых в секторе Газа. Между тем, армия еврейского государства продолжает бомбардировки и удары по всему палестинскому анклаву. За последние сутки не менее 34 мирных жителей погибли.

ЦАХАЛ не отказывается и от наземной операции в Рафахе. По данным Минздрава Палестины, с начала конфликта в секторе Газа его жертвами стали около 34 с половиной тысяч человек, в основном, женщины и дети.

В Тель-Авиве недовольные политикой премьера Нетаньяху накануне протестовали у штаба его партии. Демонстранты в очередной раз требовали освобождения заложников. Для разгона толпы полиция применила водомёты.

А в США продолжается волна студенческих акций в поддержку Палестины. В университете Остина полиция, применив спецсредства, задержала несколько десятков человек. Ректорат Колумбийского вуза отстраняет протестующих от занятий.

За последние десять дней в 16 штатах арестованы около 900 участников манифестаций, проходящих в вузах, сообщает "ТВ Центр".

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