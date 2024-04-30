ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Новые жертвы и новые протесты: хроники войны на Ближнем Востоке

10:20
  • вторник
  • 30 апреля 2024

Гибнут мирные жители Газы

Сегодня в Египте ожидают возобновления переговоров между Израилем и ХАМАС по освобождению заложников, удерживаемых в секторе Газа. Между тем, армия еврейского государства продолжает бомбардировки и удары по всему палестинскому анклаву. За последние сутки не менее 34 мирных жителей погибли.
Израиль продолжает наносить удары по лагерям беженцев в Газе

ЦАХАЛ не отказывается и от наземной операции в Рафахе. По данным Минздрава Палестины, с начала конфликта в секторе Газа его жертвами стали около 34 с половиной тысяч человек, в основном, женщины и дети.

В Тель-Авиве недовольные политикой премьера Нетаньяху накануне протестовали у штаба его партии. Демонстранты в очередной раз требовали освобождения заложников. Для разгона толпы полиция применила водомёты.

А в США продолжается волна студенческих акций в поддержку Палестины. В университете Остина полиция, применив спецсредства, задержала несколько десятков человек. Ректорат Колумбийского вуза отстраняет протестующих от занятий.

За последние десять дней в 16 штатах арестованы около 900 участников манифестаций, проходящих в вузах, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Жители Сектора Газа
Жители Сектора Газа
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.