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Грузинские депутаты кидались бутылками с водой во время обсуждения закона об иноагентах

10:30
  • вторник
  • 30 апреля 2024

Обсуждение было бурным

В Грузии продолжают кипеть страсти вокруг закона об иноагентах. Накануне юридический комитет парламента поддержал документ во втором чтении, сообщает "ТВ Центр".

Обсуждение было бурным. Дошло не только до словесных перепалок, но и до метания бутылок с водой. Потасовка едва не переросла в кулачный бой. В итоге, нескольких особо активных депутатов от оппозиции выгнали из зала заседаний.

А на улицах Тбилиси не стихают масштабные митинги. Сотни людей в понедельник пришли на проспект Руставели. Но на этот раз -  поддержать законопроект. Правда, оппозиция опять не осталась в стороне. Её сторонники перекрыли один из проспектов грузинской столицы.

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