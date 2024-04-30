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Российские пожарные отмечают профессиональный праздник

10:04
  • вторник
  • 30 апреля 2024

У них не бывает выходных

30 апреля в России отмечают День пожарной охраны. С момента образования службы прошло 375 лет. Сегодня - профессиональный праздник у 400 тысяч специалистов, готовых вступить в схватку c огнём и прийти на помощь людям. 

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На вооружении подразделений находятся более 70 тысяч единиц техники, способной справится с пламенем в высотных зданиях, в лесных массивах и даже на воде, как это было в Самарской области на прогулочном судне.

В Донецкой Народной Республике десятки пожарных проявляют мужество, выезжая на тушение, несмотря на риск повторного обстрела со стороны ВСУ.

А ещё в службе много династий, таких, как Барановы из Брянска. Дед пришёл на службу после Великой Отечественной войны, сообщает "ТВ Центр". 

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Пожарные на месте возгорания
Пожарные на месте возгорания
Пожарные на месте возгорания
Пожарные на месте возгорания
Пожарные на месте возгорания
Пожарные на месте возгорания
Пожарные на месте возгорания
Пожарные на месте возгорания
Пожарные на месте возгорания
Пожарные на месте возгорания
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