Российские пожарные отмечают профессиональный праздник

У них не бывает выходных

30 апреля в России отмечают День пожарной охраны. С момента образования службы прошло 375 лет. Сегодня - профессиональный праздник у 400 тысяч специалистов, готовых вступить в схватку c огнём и прийти на помощь людям.

На вооружении подразделений находятся более 70 тысяч единиц техники, способной справится с пламенем в высотных зданиях, в лесных массивах и даже на воде, как это было в Самарской области на прогулочном судне.

В Донецкой Народной Республике десятки пожарных проявляют мужество, выезжая на тушение, несмотря на риск повторного обстрела со стороны ВСУ.

А ещё в службе много династий, таких, как Барановы из Брянска. Дед пришёл на службу после Великой Отечественной войны, сообщает "ТВ Центр".

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