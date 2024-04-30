В Индонезии закрыли аэропорт после пробуждения вулкана Руанг

Столб пепла поднялся на большую высоту

На небольшом острове в Индонезии свой крутой нрав после очередного пробуждения показывает вулкан Руанг. Столб дыма и пепла, выброшенных огненной горой поднялся на высоту 19 километров.

Уровень опасности повышен до максимального четвёртого. Закрыт местный аэропорт, отменены более сорока рейсов, сообщает "ТВ Центр".

Руанг в этом месяце уже извергался восемь раз. Тогда с острова эвакуировали свыше 800 человек и пока они не могут вернуться в свои дома.

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