Такер Карлсон взял интервью у политолога Дугина

Говорили о русофобии и либерализме

Американский журналист Такер Карлсон взял 20-минутное интервью у российского политолога, общественного деятеля и философа Александра Дугина. Видео интервью опубликовано на странице Карлсона в соцсети X.

Карлсон представил Дугина как "самого известного политического философа России". В интервью обсуждались идеи либерализма и русофобия, процветающая на Западе. Дугин назвал причиной русофобии защиту Россией традиционных ценностей.

В феврале этого года Такер Карлсон взял интервью у президента России Владимира Путина. Как заявили в Кремле, главной целью интервью был прорыв западной информационной блокады. В этом месяце Карлсон взял интервью у предпринимателя Павла Дурова.

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