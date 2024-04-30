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ООН призвала Кишинёв соблюдать права русскоязычных граждан

14:42
  • вторник
  • 30 апреля 2024

Власти зачастую их нарушают

ООН раскритиковала Молдавию за ущемление прав этнических меньшинств. Комитет организации по ликвидации расовой дискриминации выявил серьёзные нарушения.

Эксперты установили, что русскоязычным гражданам сложнее проголосовать на выборах, получить помощь правовой системы и устроиться на работу, особенно на руководящие и престижные должности.

Проблемы есть и с обучением на родном языке. В школах, которые предоставляют такую возможность, нет хороших учителей и не хватает ресурсов. При этом Конституция страны защищает языки этнических меньшинств, в том числе русский, и гарантирует их использование.

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