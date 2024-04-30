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Бойцы ВСУ оставляют позиции в ДНР

12:02
  • вторник
  • 30 апреля 2024

Армия России продолжает наступление

Российские военные прорвали оборону неонацистов на запорожском направлении. Под контроль наших бойцов перешла большая часть села Работино - одного из ключевых опорных пунктов ВСУ на этом участке фронта. Также враг стремительно теряет позиции на южнодонецком направлении. За сутки там уничтожены более 120 боевиков и техника производства США.
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Сейчас идёт массированное уничтожение противника в полях вокруг Работино. Нацисты бегут под не прекращающимися обстрелами реактивных установок и вертолётов.

Мощные удары авиации были нанесены сразу по нескольким плацдармам ВСУ. Один из них в Харьковской области. Во время дополнительной разведки с воздуха и обработки донесений агентуры, военные установили – в результате удара ликвидированы 40 иностранных наемников. Ещё 55 – ранены.

Идёт активное наступление по всей линии авдеевского участка. От Нетайлово, где бойцы подавляют последние очаги сопротивления, до Очеретино. Этой ночью, противник пытался атаковать баллистическими ракетами тыловые районы российских войск. По предварительным данным, это были те самые ATACMS, которые Пентагон передал Киевскому режиму. Но расчеты систем ПВО отработали на "отлично". Все цели перехвачены и уничтожены.

Тимур Абдуллаев, «ТВ Центр»

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