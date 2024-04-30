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В Москве продолжают благоустраивать территории возле учебных заведений

12:23
  • вторник
  • 30 апреля 2024

Подробности сообщил Сергей Собянин

В этом году в столице благоустроят территорию возле 120 образовательных учреждений. Как рассказал на своей странице в соцсети мэр Москвы Сергей Собянин, работы будут проводить во время летних каникул и завершат к сентябрю.

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Обновят и создадут новые стадионы, установят уличные тренажёры и качели, модернизируют освещение. Так, на Ленинском проспекте в Обручевском районе возле кластера из трёх образовательных учреждений сделают новую детскую зону и приведут в порядок футбольное поле с трибунами.

Современные спортивные площадки появятся в Кунцеве, в филиале Первого Московского кадетского корпуса. А в Лосиноостровском районе во дворе школы № 1955 разместят метеостанцию и музыкальную площадку.

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