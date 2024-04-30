Тюменская область переживает пик паводка

Вода превысила критическую отметку

Уровень реки Ишим в районе села Абатское Тюменской области поднялся до отметки 12 метров 22 сантиметра, и вода продолжает прибывать. В зоне подтопления - 36 населённых пунктов. А в Оренбургской и Курганской областях ликвидируют последствия паводка: комиссии оценивают ущерб, жители пострадавших районов получают единовременные выплаты.

Под усиленным контролем специалистов - федеральная трасса Тюмень - Омск. Вдоль автодороги укрепляют земляную насыпь, организовано реверсивное движение.

В селе Абатское круглосуточно следят за состоянием дамб. Всего в Тюменской области эвакуировано более шести тысяч человек. Остаются подтопленными сотни домов и почти три тысячи приусадебных участков. Большая вода вплотную подошла к селу Казанское. Здесь спасатели уже вторую неделю круглосуточно укрепляют дамбу.

Некоторые деревни паводок отрезал от большой земли. Возле сёл Викуловского района уровень воды вырос за сутки почти на два метра. Для жителей организовали лодочную переправу. Во многих населённых пунктах начались проблемы с питьевой водой. Её привозят из соседних районов.

В Кургане уровень воды в реке Тобол сегодня наконец опустился ниже опасной отметки. На набережной начали убирать мешки с песком. Однако остаются подтопленными еще почти семь тысяч домов, мосты, участки дорог. В Курганской и Оренбургской области специалисты круглосуточно откачивают воду из подвалов домов, с улиц.

Чтобы избежать распространения инфекций, строения обрабатывают дезинфицирующими средствами. В Оренбурге набережная реки Урал всё еще под водой. В области остаются подтопленными почти семь тысяч жилых домов и 12 тысяч садовых участков.

Полина Кастрицкая, «ТВ Центр»

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