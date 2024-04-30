И задерживают студентов

Демократия по-американски теперь выглядит так: массовые аресты студентов, разгромы их палаточных лагерей, светошумовые гранаты, перцовый газ и полицейские дубинки. В одном только Остине задержаны 40 учащихся местного университета, которые вышли на акцию в поддержку Палестины. И сотни - по всей стране.

В Белом доме применение силовиками спецсредств для подавления студенческих протестов не комментируют. Но ясно дают понять: протестовать в США можно только тогда, когда это выгодно действующей власти, и лозунги на плакатах должны быть правильные.

"Президент всегда ясно давал понять, что, хотя американцы имеют право на мирный протест, он решительно выступает против любой риторики, агрессивной риторики, любой ненависти. Очевидно, мы считаем и заявляли, что антисемитизм опасен", - заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Такую демократию с удовольствием берут на вооружение подопечные Белого дома из Киева, отлавливая мужчин для пополнения рядов ВСУ. Представителям так называемой власти на Украине теперь можно абсолютно всё. Ведь страна официально заявила о том, что ряд положений Конвенции по правам человека на её территории действовать больше не будут. У граждан смогут отбирать жилье и транспорт, ограничивать их передвижения, лезть в переписку и частную жизнь.

Соблюдение прав и свобод человека - одно из существенных условий вступления страны в ЕС и получения финансовой помощи от Брюсселя. Но Запад готов закрыть глаза на всё. Лишь бы украинцы продолжали воевать с русскими. Заявившийся в Киев генсек НАТО подбадривает шайку с Банковой: ещё не поздно победить. Параллельно с этим англосаксонская пресса штампует статьи о бедственном положении боевиков Зеленского на фронте. Видимо, чтоб разжалобить сомневающихся в необходимости финансировать Киев.

Лилия Акиньшина, «ТВ Центр»

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