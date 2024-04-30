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КПРФ отправила в новые регионы гуманитарный конвой ко Дню Победы

11:32
  • вторник
  • 30 апреля 2024

Люди получат самое необходимое

Из Подмосковья в Донбасс выехал уже 125-й гуманитарный конвой КПРФ. В зону проведения специальной операции он прибудет накануне Дня Победы. Жителям новых регионов коммунисты отправили спецавтотранспорт, продукты, лекарства и одежду.
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Буквы "ВТВ" - Владимир - Татьяна - Владислав - на коробках с гуманитарной помощью в зону СВО - инициалы имен членов семьи Владимира. Вместе со столичным бизнесменом его супруга и сын неделями напролёт выбирали и закупали важную амуницию для бойцов из Донецка. В акциях помощи Армии России всем семейством участвуют регулярно.

"В прошлом году мы дарили через КПРФ, а в феврале месяце вместе с женой мы поехали в Мариуполь и дарили партию дронов Армия России. Моя семья с вами - это было девизом моей семьи во время Великой Отечественной войны. Это девиз моей семьи сегодня. Это девиз всех семей патриотов России", - говорит предприниматель Владимир Горбунов.

Чтобы и в этот раз помощь на Донбасс была доставлена адресно и в срок, свой груз Владимир отправляет в составе гуманитарной патриотической миссии, организованной на базе обкома подмосковного отделения КПРФ. Преодолев долгий и тяжёлый путь в зону боевых действий, в пункт назначения автопоезд прибудет накануне 9 Мая.  

Спасение жизней - вот то, ради чего Владимир и его семья не жалеют ни сил, ни времени, ни средств на сборы посылок для бойцов. Взамен же получают весточки с передовой. Они - добрый знак, что там всё в порядке.

Татьяна Сидорова, «ТВ Центр»    

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