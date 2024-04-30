Собянин рассказал о развитии туризма в Москве

Столица рада гостям

Туристическая отрасль в Москве стремительно развивается. К 2030 году на долю столицы придётся 35–40% от общего числа туристов в России – 52 миллиона человек. Такими планами на будущее поделился на своём сайте мэр Сергей Собянин.

Стремительный рост туризма – одна из важнейших тенденций развития современной Москвы. В 2011–2019 годах среднегодовой темп увеличения турпотока составлял рекордные 7,2% – в полтора раза больше, чем в мире в целом (4,6%). Пик пришелся на 2019-й год, когда наша столица приняла рекордное число гостей – 25,1 миллиона человек, из них 5,7 миллиона из-за рубежа.

Туризм приносит Москве дополнительные доходы и помогает в создании новых рабочих мест. Только в 2019 году в бюджет Москвы поступило 147 миллиардов рублей налогов. Отрасль дала дополнительный импульс развитию сферы услуг.

В 2023 году Москву посетили 24,5 миллиона туристов, турпоток вплотную приблизился к рекордному 2019 году и, вполне возможно, превзойдёт этот рубеж уже в 2024 году.

Мэр отметил, что программа развития туризма Москвы до 2030 года станет существенным вкладом в решение задачи, поставленной президентом в послании Федеральному Собранию: к 2030 году вдвое увеличить турпоток – до 140 миллионов человек ежегодно.

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