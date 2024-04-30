Крым атакован американскими ракетами ATACMS

Никто не пострадал

Минувшей ночью ВСУ атаковали Крым ракетами американского производства ATACMS. Как сообщил глава республики Сергей Аксёнов, после работы ПВО у села в окрестностях Симферополя по земле рассыпались несдетонировавшие суббоеприпасы. Он попросил жителей полуострова при их обнаружении вызвать сотрудников МЧС и МВД.

Ранее глава комиссии по вопросам суверенитета Общественной палаты России Владимир Рогов сообщил о попытке ВСУ нанести массированный удар по Крыму. По его словам, над Джанкоем и Симферополем успешно отработала система ПВО.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса украинские военные начали обстрелы приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей России. Есть погибшие и раненые. Также Украина неоднократно пыталась атаковать военные объекты в Крыму и бить беспилотниками по московскому региону.

Минобороны России предупреждало киевские власти о том, что в случае продолжения атак на российские регионы могут быть нанесены удары по центрам принятия решений на Украине. В мае-июне 2023 года Россия нанесла несколько таких ударов, поразив, в частности здание Главного управления разведки в Киеве.

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