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Собянин рассказал о приключениях юных полярников из Москвы

17:16
  • вторник
  • 30 апреля 2024

Они вернулись с Крайнего Севера

Московские школьники и студенты вернулись из Большой арктической экспедиции. Две недели они осваивали территории Крайнего Севера.

Как рассказал у себя в соцсети мэр Сергей Собянин, юные исследователи прошли на лыжах более ста километров вдоль северного побережья полуострова Таймыр. Они побывали около памятника первооткрывателям Севера, посетили избу Папанина, видели белую мглу.

По словам путешественников, главной трудностью за восемь дней перехода был не 30-градусный мороз, а сильный ветер, который мешал ставить палатку.

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