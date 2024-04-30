Россия нанесла удар по месту сборки ударных беспилотников на Украине

Все цели поражены

Российская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили на Украине ангар для сборки легкомоторных беспилотников и два склада военно-технического имущества. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

Также за минувшие сутки средствами ПВО сбиты десять украинских беспилотников, шесть ракет ATACMS и две управляемые авиационные бомбы Hammer.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов сообщал о том, что минувшей ночью в небе над полуостровом была отбита ракетная атака ВСУ.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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