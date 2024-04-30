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Москвичи пришли к "Крокусу" на 40 день после теракта

15:45
  • вторник
  • 30 апреля 2024

Там прошла панихида по жертвам теракта

У здания "Крокус сити холла" прошла панихида по жертвам теракта. 30 апреля исполнилось 40 дней со дня расстрела зрителей, которые пришли на концерт группы "Пикник".

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На службу пришли десятки человек. Они принесли цветы и игрушки к стихийному мемориалу. Панихида также прошла в Никольском соборе, сообщает ТАСС.

Вечером 22 марта террористы напали на "Крокус Сити Холл", открыли стрельбу из автоматического оружия по посетителям концерта группы "Пикник" и подожгли здание. В результате теракта погибли 145 человек, более 550 человек пострадали.

Суд арестовал более десяти подозреваемых, среди них - непосредственные участники теракта. По данным следствия, четверо террористов намеревались сбежать в Киев, где им было обещано вознаграждение.

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