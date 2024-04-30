Москвичи пришли к "Крокусу" на 40 день после теракта

Там прошла панихида по жертвам теракта

У здания "Крокус сити холла" прошла панихида по жертвам теракта. 30 апреля исполнилось 40 дней со дня расстрела зрителей, которые пришли на концерт группы "Пикник".

На службу пришли десятки человек. Они принесли цветы и игрушки к стихийному мемориалу. Панихида также прошла в Никольском соборе, сообщает ТАСС.

Вечером 22 марта террористы напали на "Крокус Сити Холл", открыли стрельбу из автоматического оружия по посетителям концерта группы "Пикник" и подожгли здание. В результате теракта погибли 145 человек, более 550 человек пострадали.

Суд арестовал более десяти подозреваемых, среди них - непосредственные участники теракта. По данным следствия, четверо террористов намеревались сбежать в Киев, где им было обещано вознаграждение.

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