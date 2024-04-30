Россиянам разъяснили правила оплаты услуг ЖКХ без комиссии

Это касается некоторых категорий граждан
С 1 июля оплачивать жилищно-коммунальные услуги без комиссии смогут многодетные родители, пенсионеры, инвалиды, ветераны боевых действий, члены семей погибших или умерших инвалидов и участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий.
Как сообщается на сайте правительства России, утверждён перечень россиян-льготников, которые смогут платить за ЖКУ без комиссии. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
О необходимости введения льгот для граждан по оплате услуг ЖКХ президент Владимир Путин говорил в декабре прошлого года во время "Прямой линии". Правительство подготовило соответствующие изменения в законодательство.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"