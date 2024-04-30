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Россиянам разъяснили правила оплаты услуг ЖКХ без комиссии

18:02
  • вторник
  • 30 апреля 2024

Это касается некоторых категорий граждан

С 1 июля оплачивать жилищно-коммунальные услуги без комиссии смогут многодетные родители, пенсионеры, инвалиды, ветераны боевых действий, члены семей погибших или умерших инвалидов и участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий.

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Как сообщается на сайте правительства России, утверждён перечень россиян-льготников, которые смогут платить за ЖКУ без комиссии. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

О необходимости введения льгот для граждан по оплате услуг ЖКХ президент Владимир Путин говорил в декабре прошлого года во время "Прямой линии". Правительство подготовило соответствующие изменения в законодательство.

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