ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин рассказал о "хранителях" Московского метро

19:42
  • вторник
  • 30 апреля 2024

Спецтехника следит за состоянием путей

"Хранители" метро – так Сергей Собянин назвал спецтехнику, которая обеспечивает бесперебойную и безопасную работу столичной подземки.

Мэр сообщил, что ежедневно по путям курсируют диагностические поезда. Самый современный поезд - "Синергия-2". С его помощью специалисты проверяют состояние рельсов, габариты и облицовку тоннелей, нагрев электрооборудования.

Раз в месяц под землёй проходит специальный промывочный агрегат. Он удаляет с путевых конструкций осевшую пыль и налёт. А зимой на открытых участках линий метро работают снегоуборочные машины.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Метрострой
Метрострой
Спецтехника в метро
Спецтехника в метро
Диагностический комплекс "Синергия-2" в метро
Диагностический комплекс "Синергия-2" в метро
Спецтехника в метро
Спецтехника в метро
Спецтехника в метро
Спецтехника в метро
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.