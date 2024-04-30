Собянин рассказал о "хранителях" Московского метро

Спецтехника следит за состоянием путей
"Хранители" метро – так Сергей Собянин назвал спецтехнику, которая обеспечивает бесперебойную и безопасную работу столичной подземки.
Мэр сообщил, что ежедневно по путям курсируют диагностические поезда. Самый современный поезд - "Синергия-2". С его помощью специалисты проверяют состояние рельсов, габариты и облицовку тоннелей, нагрев электрооборудования.
Раз в месяц под землёй проходит специальный промывочный агрегат. Он удаляет с путевых конструкций осевшую пыль и налёт. А зимой на открытых участках линий метро работают снегоуборочные машины.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
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