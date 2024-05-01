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Россияне широко отмечают Первомай

10:19
  • среда
  • 01 мая 2024

В регионах проходят десятки мероприятий

Россия отмечает Первомай. По всей стране сегодня пройдёт множество мероприятий - фестивали, концерты, выставки и флешмобы.
Россия встречает Первомай

Традиционно первыми праздник встретили жители Дальнего Востока. В столице Приморья на территории исторического парка "Россия – моя история" открылась фотовыставка, проходят различные мастер-классы для детей и взрослых. В Хабаровске в честь праздника проведут спортивные состязания.

Главной первомайской площадкой в Москве станет ВДНХ. Участники всероссийской акции "Труд крут" пройдут в праздничном шествии, сообщает "ТВ Центр".  

Особое внимание сегодня - ветеранам труда. В канун праздника российские военнослужащие поздравили пенсионеров в Мариуполе. Многие делились воспоминаниями о годах Великой Отечественной войны, трудовых буднях. Как признались наши бойцы, героические истории старшего поколения вдохновляют на новые победы. 

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