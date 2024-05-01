В Минобороны рассказали о подвиге ефрейтора Чернова

И сержанта Хабибулина

В Минобороны России рассказали о новых подвигах военнослужащих в зоне спецоперации. Гвардии ефрейтор Александр Чернов под массивным артобстрелом врага отремонтировал узел тяжёлого механизированного моста. По обновлённой переправе наши мотострелки успешно форсировали водную преграду и закрепились на новых рубежах.

Командир отделения операторов дронов гвардии младший сержант Сергей Хабибулин в ходе боевой разведки обнаружил опорный пункт противника. Российскими беспилотниками вражеская точка была уничтожена вместе с боевиками. Это позволило нашим войскам освободить один из населённых пунктов на важном направлении.

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