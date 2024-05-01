Водомёты и резиновые пули: в Тбилиси разогнали митинг противников закона об иноагентах

Столкновения продолжались до утра

В Тбилиси спецназ применил водомёты, слезоточивый газ и резиновые пули при разгоне митинга против закона об иноагентах у здания парламента. Ожесточённые столкновения продолжались до утра.

Ещё накануне днём многотысячная толпа заблокировала ближайшие к грузинскому парламенту улицы. На главном проспекте столицы выросли баррикады. Полиция попыталась вытеснить толпу, в ответ в стражей порядка полетели камни, яйца и бутылки с зажигательной смесью. Спецназ подогнал к проспекту Руставели водомёты.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили потребовала от правоохранителей прекратить разгон митинга и назвала эту акцию мирной, сообщает "ТВ Центр".

Споры вокруг законопроекта сотрясают Тбилиси уже полмесяца, оппозиция считает, что он мешает вхождению Грузии в ЕС. За принятие закона выступает правящая партия.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"