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В Улан-Удэ всю ночь тушили пожары в городской застройке

11:08
  • среда
  • 01 мая 2024

Пострадавших нет

Всю ночь пожарные и местные жители тушили сильные пожары в городской застройке Улан-Удэ и пригородов. Площадь возгорания составила почти 17 тысяч квадратных метров. Пострадавших нет.

Предварительная версия - обрыв линии электропередачи.  В столице Бурятии почти весь день бушевал штормовой ветер. В какой-то момент его порывы достигали 40-ка метров в секунду.

Непогода долгое время не давала спасателям взять ситуацию под контроль. В одном из посёлков была начата эвакуация жителей, сообщает "ТВ Центр".

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