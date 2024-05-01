В Улан-Удэ всю ночь тушили пожары в городской застройке

Пострадавших нет

Всю ночь пожарные и местные жители тушили сильные пожары в городской застройке Улан-Удэ и пригородов. Площадь возгорания составила почти 17 тысяч квадратных метров. Пострадавших нет.

Предварительная версия - обрыв линии электропередачи. В столице Бурятии почти весь день бушевал штормовой ветер. В какой-то момент его порывы достигали 40-ка метров в секунду.

Непогода долгое время не давала спасателям взять ситуацию под контроль. В одном из посёлков была начата эвакуация жителей, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"