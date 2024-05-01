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Собянин поздравил москвичей с Первомаем

12:34
  • среда
  • 01 мая 2024

Сегодня отмечается День Весны и Труда

С Днём Весны и Труда - праздником дружбы и справедливости - поздравил всех на своей странице в соцсети Сергей Собянин. По словам мэра Москвы, всенародно отмечать Первомай - одна из лучших традиций.

Именно благодаря труду, таланту и энергии миллионов москвичей столица динамично развивается, становится комфортнее и уютнее.

Сергей Собянин пожелал всем крепкого здоровья, благополучия, а также добра и новых успехов.

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