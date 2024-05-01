Тем есть и хвалённые "Абрамсы", и немецкие "Леопарды"

Хвалёную натовскую технику, которая по версии Запада должна была изменить ход конфликта, теперь можно посмотреть в Москве. На Поклонной горе открылась большая выставка трофейного вооружения. Представлены более 30 образцов из 12 стран, в том числе американские танки “Абрамс” и немецкие “Леопарды”, которые на Западе считали неуязвимыми.

Понуро склонив стволы у ног русского солдата на Поклонной горе в Москве замерли украинские, немецкие, французские, австрийские и австралийские, чешские, турецкие, американские, финские, шведские образцы бронетехники.

В центральной части экспозиции - немецкая самоходная артиллеристская установка "Мардер", захваченная в период Великой Отечественной войны и за ней уже современная одноимённая боевая машина пехоты. А дальше - танк "Леопард-2", оборудованный многослойной керамической защитой. Среди представленных трофеев есть уникальные: боевая машина поддержки танков "Азовец" доставлена в Москву из Харьковской области. Ещё танк Т-72 АГ, захваченный под Киевом. Обе модели были произведены украинским ВПК в единичных экземплярах.

В 2021 году только назначенный на должность главкома ВСУ Валерий Залужный поделился сокровенной мечтой: на украинском танке прокатиться по Арбату и Красной площади. А год назад секретарь СНБО Алексей Данилов анонсировал скорое появление бронетехники ВСУ в российской столице. Танки дошли, но есть нюанс: не своим ходом, без экипажей и тем более Залужного и абсолютно в небоеспособном виде.

Изюминка и главный экспонат - гордость американского военно-промышленного комплекса. Подбитый нашими бойцами и вытащенный с поля боя танк "Абрамс". После этого из Пентагона Киеву отдали приказ: отвести все целые "Абрамсы" с линии фронта. Танк привезли на Поклонную гору ночью перед открытием выставки.

Конечно американская бронетехника уничтожалась и раньше. Но в этот раз разбитый "Абрамс" - символ позора США на поле боя на Украине, что признала даже западная пресса.

Выставка техники состоит из 32 экспонатов. Многие иностранные образцы -внешне практически целые. Были не подбиты, а просто брошены украинскими войсками из-за невозможности произвести их ремонт.

Проход пленных немцев по Москве состоялся в июле 1944 года. А начиная с 22 июня 1943 года по октябрь 1948 в Парке Горького работала выставка трофейного вооружения стран гитлеровской коалиции. На Поклонной горе экспозиция будет открыта ежедневно до конца мая.

Дмитрий Гусев, «ТВ Центр»

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"