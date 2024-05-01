В университетах США разгораются антиизраильские протесты

Полиция проявляет жестокость

Антиизраильские протесты в США набирают обороты. Колумбийский университет - в осаде. Окрестности здания перекрыты, установлены барьеры. Полиция задерживает демонстрантов и рушит палатки.

Всё происходит за полгода до президентских выборов, демонстрируя, насколько серьёзен раскол внутри Демократической партии. Американскому президенту не сладко и приходится балансировать между поддержкой Израиля и риском потерять значительную часть избирателей.

Тактика Джо Байдена всегда сводится к тому, чтоб повысить свои шансы. Даже многомиллиардный пакет помощи Украине, в необходимости которого сомневаются в том же Конгрессе, американский президент всё-таки выбил.

Беженцев, которые укрылись от войны в европейских странах, хотят вернуть домой, где их сразу отправят воевать. Чтобы сделать это с минимальными нарушениями международного права, в Киев едет еврокомиссар. Тем более, что многие страны уже открыто поддерживают выдворение украинцев из страны. Но подаётся это под демократическим соусом.

В самой Украине мобилизация усиливается с каждым днём. Видимо, о такой Европе мечтали украинцы, отплясывающие в 2014 году на Майдане.

Елена Макарова, «ТВ Центр»

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