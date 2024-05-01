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Собянин рассказал о строительстве моста через Москву-реку на западе столицы

14:38
  • среда
  • 01 мая 2024

Он готов уже на треть

Автомобильный мост через Москву-реку в створе Берегового проезда готов почти на треть. Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.

Новая переправа свяжет центр, запад и северо-запад Москвы. На мосту будет по три полосы движения в каждом направлении.

Мэр отметил, что при строительстве моста будут реконструированы несколько близлежащих дорог. Также в районе появится новая эстакада с шумозащитными экранами.

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