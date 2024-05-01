В Забайкалье загорелись 30 домов в садовом товариществе

Огонь перекинулся на лесной массив
В Забайкальском крае горят около 30 домов в СНТ, пожар перешёл на лесной массив. Как сообщили в местном главке МЧС, тушение осложняет порывистый ветер.
В борьбе с огнём задействовано 86 человек и 24 единицы техники.
В крае сейчас стоит сухая жарка погода. Не исключено, что причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём.
Ранее сильный пожар потушили в городской застройке Алан-Удэ. Спасатели боролись с огнём всю минувшую ночь, им помогали местные жители.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
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