ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Забайкалье загорелись 30 домов в садовом товариществе

12:15
  • среда
  • 01 мая 2024

Огонь перекинулся на лесной массив

В Забайкальском крае горят около 30 домов в СНТ, пожар перешёл на лесной массив. Как сообщили в местном главке МЧС, тушение осложняет порывистый ветер.

В борьбе с огнём задействовано 86 человек и 24 единицы техники.

В крае сейчас стоит сухая жарка погода. Не исключено, что причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём.

Ранее сильный пожар потушили в городской застройке Алан-Удэ. Спасатели боролись с огнём всю минувшую ночь, им помогали местные жители.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Сотрудники МЧС тушат горящие дома
Сотрудники МЧС тушат горящие дома
Сотрудники МЧС тушат горящие дома
Сотрудники МЧС тушат горящие дома
Сотрудники МЧС тушат горящие дома
Сотрудники МЧС тушат горящие дома
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.