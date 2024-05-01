Путин присвоил звания Героев Труда пяти россиянам

Указ подписан 1 мая

Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героев Труда и почётных знаков "За успехи в труде" пяти предприятиям и лучшим сотрудникам. Документ опубликован на портале правовой информации.

Звания Героя Труда удостоены гендиректор ПО "Севмаш" Михаил Будниченко, первый заместитель гендиректора, главный конструктор ГосМКБ "Радуга" имени Березняка Елтуган Сыздыков, завотделом Национального центра зерна имени Лукьяненко (Краснодарский край) Людмила Беспалова, водитель разреза "Тугнуйский" в Бурятии Алексей Халмакшинов и машинист мельниц обогатительной фабрики Михайловского ГОК имени Варичева (Курская область) Владимир Щедов.

Эта высшая степень отличия присуждена им "за выдающиеся трудовые заслуги, высокий профессионализм и многолетнюю добросовестную работу", говорится в указе.

Герой Труда России - высшее звание и государственная награда за особые трудовые заслуги перед государством и народом. Этого звания с 2013 года удостоены около 100 человек.

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