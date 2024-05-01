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16 мая начинается Московская неделя предпринимательства

18:08
  • среда
  • 01 мая 2024

Детали сообщил Сергей Собянин

Московская неделя предпринимательства стартует 16 мая. Об этом сообщил на своей странице "ВКонтакте" Сергей Собянин.

Мэр отметил, что в столице пройдут Московский предпринимательский форум, Московская неделя интерьера и дизайна и День без турникетов.

"Предпринимательство - это выбор", такая будет главная тема в этом году. Благодаря проекту, компании и стартапы смогут найти партнёров и инвестиции.

Популярный проект "День без турникетов" даст шанс познакомиться с работой крупнейших компаний Москвы. В этот раз пройдут более 130 экскурсий на 102 площадках.

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